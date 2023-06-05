العاصمة : توقيف 5 أشخاص وحجز مهلوسات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا علي (الجزائر العاصمة)، من توقيف 5 أشخاص وحجز 810 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا علي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص، مختصة في نقل،تخزين وترويج الأقراص المهلوسة".

وأضاف أن حيثيات القضية تعود إلى "معلومات مؤكدة تلقتها أفراد الفرقة, مفادها وجود شحنة من الأقراص المهلوسة موجهة للترويج على مستوى إقليم بابا علي من طرف أفراد الشبكة, باستعمال سيارة سياحية ودراجة نارية".

و"بالاستغلال الجيد للمعلومات تم تحديد هوية أفراد العصابة، حيث تم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، وحجز 810 قرص مهلوس ، إضافة إلى حجز المركبتين اللتين كانتا تستعملان في نقل وتخزين الممنوعات".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، "سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمتي جناية تكوين جماعة أشرار, جنحة الحيازة والتخزين والنقل لغرض المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الصلبة من طرف جماعة إجرامية منظمة"، وفقا لذات البيان.