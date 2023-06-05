باتنة: حجز كمية من المؤثرات العقلية وذخيرة حية

تمكن عناصر الأمن الوطني بولاية باتنة من حجز 6448 كبسولة من المؤثرات العقلية وذخيرة حية عبارة عن 20 خرطوشة (عيار 16 ملم) في عمليتين منفصلتين، حسب ما جاء في بيان صدر اليوم الاثنين عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وقد مكنت العملية الأولي التي قام بها وفق ذات البيان عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببريكة من حجز 4183 كبسولة مهلوسة و ذلك على إثر معلومات موكدة تفيد بوجود شاحنة صغيرة بمدينة بريكة كانت قادمة من إحدى ولايات وسط البلاد لعقد صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتم وفق المصدر توقيف مالك الشاحنة البالغ من العمر 25 سنة وبحوزته 4050 كبسولة من المؤثرات العقلية ليتم بعد ذلك التوصل لشريكه البالغ من العمر 36 سنة الذي كان يستغل مسكنه لترويج المخدرات، حيث عثر بعد استصدار إذن بتفتيشه على 133 كبسولة مهلوسة ونصف صفيحة من المخدرات و20 خرطوشة حية (عيار 16 ملم) و930 ألف دج من عائدات الترويج.

كما أسفرت العملية الثانية التي نفذها عناصر أمن دائرة نقاوس عن حجز 2265 كبسولة من المؤثرات العقلية و ذلك بعد توقيف سيارة سياحية كانت قادمة من جنوب الوطن وعلى متنها 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر ينحدرون من إحدى الولايات المجاورة وبحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية ليتم بعد ذلك التوصل إلى شريكهم الرابع البالغ من العمر 25 سنة وتوقيفه، وفقا للبيان. وقدم المشتبه فيهم في العمليتين بعد استيفاء الإجراءات القانونية أمام النيابة المحلية، تضيف ذات الوثيقة.