الميزان التجاري يحقق فائضا خلال هذه السنة

حقق الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023 حسبما أفاد به هذا الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها كمال بلخضر رئيس الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من إطارات الوزارة.

وأوضح الوزير في هذا الإطار بأن قيمة الواردات في الفترة من جانفي إلى أفريل للعام الجاري بلغت 13.89 مليار دولار فيما سجلت الصادرات خلال نفس الفترة 17.39مليار دولار أي بفائض قدره 3.5 مليار دولار.

وأضاف زيتوني أن الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغت 1.7 مليار دولار في الاشهر الأربعة الاولى لـ2023. ويعمل القطاع على رفع هذا الرقم وتحقيق الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لى 13 مليار دولار بنهاية 2023.