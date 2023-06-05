ڨالمة: درك سلاوة عنونة يسترجع 13 رأس بقر مسروقة

قالت خلية إعلام المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، مساء اليوم الإثنين، أن أفراد فرقتها الإقليمية ببلدية سلاوة عنونة، تمكنوا من استرجاع ما لايقل عن 13 رأسا من الأبقار ذات السلالة المحلية، تعرضت للسرقة من أشخاص مجهولين، بمشتة "الزراڨنة" التابعة إداريا لبلدية سلاوة عنونة غربي ڨالمة.

وأوضح بيان لمصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، أن عملية استرجاع رؤوس الأبقار المسروقة ، تمت في أعقاب تبليغ الصحية مالك هذا القطسع من الأبقار،عن طريق مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055، حيث استنفرت مصالح الدرك مستخدميها ،من خلال تفعيل مخطط مجابهة سرقة المواشي، بغلق المنافذ المحتمل فلت اللصوص عبرها، أين تم العثور على رؤوس الأبقار على بعد كيلومترين اثنين من مكان السرقة، حسب مصادرنا.

وقد تم تسليم قطيع الأبقار إلى مالكها، فيما يظل التحقيق متواصلا من أجل تحديد هوية الحماية لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهاتخ القضائية.