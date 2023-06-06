الزمالك يصّر على ضم لاعب " الخضر"

كشفت وسائل إعلام مصرية مختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي الزمالك يصّر على ضم لاعب المنتخب الوطني الجزائري المحلي وكذلك المنتخب الأول.

ووفق موقع " كورة بليس"، فإن مصدر بفريق الزمالك أكد أن المسؤولين رصدوا مبلغ 400 ألف دولار راتبا سنويا للجزائري إلياس شتي ظهير أيسر أونجيه الفرنسي السابق.

ويريد نادي " القلعة البيضاء"، الاستثمار في وضعية شتي خاصة وأنه لا يرتبط بعقد رسمي مع أي فريق في الوقت الحالي بعد رحيله عن نادي أنجيه الفرنسي.

و أضاف " كورة بليس"، أن الزمالك دخل في منافسة من نادي الترجي التونسي على ضم اللاعب بطلب من المدرب معين الشعباني الذي سبق و أن أشرف على إبن مدينة عنابة.

ويرغب الزمالك في تدعيم الجبهة اليسرى في ظل الاستقرار على رحيل عبد الله جمعة واستقرار محمد عبد الشافي على الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.