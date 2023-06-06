بن زيمة إلى الاتحاد السعودي بحسب " فرانس براس"

أكد اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي أن نجم ريال مدريد كريم بن زيمة التحق بالدوري السعودي، وفق مصدر من داخل فريقه الجديد.

ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، كشفت صحيفة " ليكيب "، بأن بن زيمة سيلعب لمدة ثلاث سنوات بقميص نادي الاتحاد السعودي.

وأضاف المصدر ذاته، أن بن زيمة المتواجد في نهاية عقده مع الملكي، وقع على العقد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة مع صاحب الـ 35 سنة.

وأوضحت "فوت ميركاتو"، أن بن زيمة سيتحصل على 200 مليون يورو سنويا، ما يعادل 600 مليون في الثلاث سنوات دون احتساب الامتيازات.

يذكر أن صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، لعب يوم الأحد الماضي آخر مباراة له بملعب البيرنابيو بعد 14 عاما في مدريد.