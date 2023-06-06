وزير الداخلية يعزي عائلة الفقيد "عمام"

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بتقديم تعازي رئيس الجمهورية، لعائلة الفقيد "عمام" ببلدية إيلولة أومالو، بولاية تيزي وزو.

يذكر أن الفقيد توفي جراء السيول التي جرفت سيارته ببلدية قتلة سيدي ساعد بولاية الأغواط.

وعبر وزير الداخلية عن المأساة التي ألمت بعائلة الفقيد وأكد تضامن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع جميع عائلات الضحايا، والتكفل بهم من الجوانب المادية والمعنوية.

وترحم وزير الداخلية على الفقيد وعلى جميع الضحايا التي توفو جراء السيول الأخير التي جرفتهم، وفي الأخير قدم مراد إعانة مالية رمزية لعائلة الفقيد متمنيا الصبر والرحمة والدعاء للفقيد.