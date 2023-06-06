فيلود يبعث برسالة إلى نادي اتحاد الجزائر وجماهيره

هنأ المدرب الفرنسي هوبرت فيلود فريق اتحاد الجزائر، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

و نشرت الصفحة الرسمية، للاتحاد على الفايسبوك رسالة فيلود التي جاء فيها:" أهنئ اتحاد العاصمة على التتويج لأول مرة في مشواره في منافسة افريقية... تابعت مواجهتي النهائي وأنا فخور بما قدّمه اللاعبون بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بآخر لقاء، لقد قدّمت التهاني لبن شيخة ولصديقي بن ملاط وأوّد تهنئة كل مناصري الاتحاد... برافو".

يذكر أن فيلود الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب بوركينافاسو، قد درّب في وقت سابق نادي سوسطارة مابين 2013 و2015.