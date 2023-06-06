عطاف يشرف على تنصيب أمين عام جديد للوزارة

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على مراسيم تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، لوناس مقرمان، خلفا للسيد عمار بلاني، الذي تم تعيينه سفيرا للجزائر لدى جمهورية تركيا. وهذا جراء الحركة الدبلوماسية التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،

وأفاد بيان وزارة الخارجية، أنه بهذه المناسبة، "نوّه الوزير بالجهود التي بذلها عمار بلاني وتفانيه خلال فترة توليه المنصب في العمل من أجل تعزيز أداء وفعالية الجهاز الدبلوماسي لبلادنا، متمنيا له كامل التوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليه. كما أثنى في ذات السياق على كفاءة الأمين العام الجديد للوزارة، لوناس مقرمان، وعلى مساره المهني الذي يؤهله لمواصلة جهود سلفه واستكمال مسيرة تنفيذ الأهداف المسطرة من لدن رئيس الجمهورية بصفته مؤسسة صنع القرار السياسي الخارجي".

ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، اغتنم الوزير أحمد عطاف هذه المناسبة للإشادة بتجدد حيوية وفعالية الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وبما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد تعزيز مكانة الجزائر ودورها في مختلف فضاءات انتمائها، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها عملا بتعليمات سيادة الرئيس وتجسيدا للرؤية الاستراتيجية الذي تضمنها برنامجه الهادف إلى تحقيق "سياسة خارجية نشطة واستباقية" تصون القيم والـمبادئ الثابتة التي صقلت هويتها، وتتعامل بكل صرامة وفعالية مع الظروف الاقليمية والدولية التي تعترض مسارها.

وفي الختام، دعا الوزير إطارات وموظفي الوزارة للمواصلة على النهج الذي أرساه رئيس الجمهورية، بصفته صانع السياسة الخارجية والمشرف الأول على تنفيذها، مشددا على ضرورة تجند الجميع بصفة دائمة لتقديم المزيد بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية ويعلي كلمة الجزائر بين الأمم، لا سيما وأن بلادنا تتأهب للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة أن مراسيم التنصيب قد تمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبحضور إطاراتها وموظفيها.