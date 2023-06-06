بلفوضيل يرّد على الصحافة الفرنسية

رّد الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل لاعب نادي الغرافة القطري، على الأخبار التي نشرتها تقارير صحفية فرنسية بخصوص القبض عليه من قبل الشرطة بسبب اعتدائه الجسدي على أخته ومحاولة قتلها خنقا، وهي الواقعة التي أحدثت ضج عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر بلفوضيل عبر ستوري حسابه الشخصي "إنستغرام" رسالة، يكذب بها هذه الإدعاءات مشيراً إلى أنه بخير برفقة أخته.

وكتب بلفوضيل: "ليس كل ما يُقال صحيحاً، كان على بعض المواقع كتابة الحقيقة الكاملة ساعة فقط بعد نشرهم خبر اعتقالي، الحمد لله أنا وأختي بخير حال".

و أضاف: "عندما تصعد الكذبة عبر المصعد تكون الحقيقة قادمة على الدرج، ربما يستغرق الأمر وقتاً أطول ولكن الأكيد أن كل شيء ينتهي بوصول الحقيقة".

و يعتبر ما نشره لاعب الغرافة القطري ، ردا على صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية التي كانت السباقة في نشر خبر الإعتداء المزعوم على أخته التي تبلغ من العمر 15 عاما ، التي قامت بدورها بالاتصال بالشرطة، لكن من دون تقديم شكوى رسمية.