المدية: منتخبون ببني سليمان يقاطعون مداولات المجلس الشعبي البلدي

قرر أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني سليمان شرق المدية مقاطعة المصادقة على مداولة المجلس مطالبين رئيس البلدية بضرورة تغيير الهيئة التنفيذية للمجلس، مع إعادة دراسة المشاريع المقترحة بما يسمح به قانون البلدية .

وأكد الأغلبية في رسالة مرسلة إلى الجهات الوصية والذين يشكلون عددا من التشكيلات السياسية (03 الافلان، 03 جبهة المستقبل 03 حركة البناء 01 صوت الشعب)، تمسكهم بقرار المقاطعة إلى غاية الاستجاية إلى مطلبهم، مع الإشارة أن الأعضاء سبق لهم وأن قاطعوا مداولة للمجلس بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ماي الفارط.

وختم المقاطعون رسالتهم بأن هدفهم ليس تعطيل مصلحة المواطن أو إدخال المجلس في حالة انسداد بقدر ما هو سعيهم إلى تحسين أداء المجلس في تسيير الشأن العام والدفع بعجلة التنمية نحو الأفضل.