وزير الصناعة يراهن على الرقمنة لمراقبة سوق الدواء

رافع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، على دور الرقمنة في متابعة مسار الدواء ومراقبة مخزون المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا وضع حد لمشكلة نقص الأدوية.

وقال الوزير، في كلمته بمناسبة اليوم البرلماني للتحول الرقمي في قطاع الصحة، أن استعمال الرقمنة في هذا المجال يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية تحديث القطاعات والاستفادة من التطور التكنولوجي، لاسيما وإن توافر المواد الصيدلانية يعد عنصرًا حاسمًا في التكفل بعلاج المرضى.

وعلى هذا الأساس، أشار عون إلى أنّ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وضعت أدوات مراقبة ومعايير جودة صارمة مع عمليات تفتيش منتظمة لمنشآت الإنتاج والتوزيع للتأكد من استيفاء هذه المعايير.

وذكر من بين هذه الأدوات، "أداة الرقمنة"، التي كان لها تأثير كبير على توافر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتوريد وتوزيع ومراقبة حالة مخزون المؤسسات الصيدلانية.