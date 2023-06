La droite française veut une révision de l'accord de 1968

La droite française mène une campagne pour durcir les procédures de séjour des étrangers sur le sol français, et les ressortissants algériens qui, selon un accord bilatéral, bénéficient d'un traitement préférentiel en seront les premiers impactés.

Le parti des Républicains a déposé auprès du parlement français une projet visant à repen radicalement le cadre juridique lié à l'immigration, avait indiqué le chef du parti, Eric Ciotti, dans une déclaration au « journal du dimanche".

Le politicien français (d'origine italienne) a expliqué que la nouvelle législation permettra aux citoyens français de "choisir qui ils accueillent et ceux dont ils ne veulent pas, ainsi que ceux qui n'ont plus de place en France", et que cela permettra de restaurer ce qu'il appelle la souveraineté française dans le domaine de l'immigration et donner aux autorités les pouvoirs d'un cadre juridique pour la mise en œuvre sur le terrain de leurs politiques.

La droite cherche, par sa proposition, à faciliter un référendum sur l'immigration qui n'est pas disponible actuellement, à donner la priorité à la législation nationale sur le droit européen et à habiliter le Parlement à déterminer le nombre de personnes autorisées à immigrer en France (annuellement) et d'expulser les immigrés, y compris les mineurs soupçonnés de constituer une menace pour la Sûreté nationale et qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement, en plus de réformer le droit à l'asile politique.