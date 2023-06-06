الجلفة: حجز كمية من مادة السمك غير صالحة للاستهلاك

حجز أمن دائرة فيض البطمة بالجلفة، كمية من مادة السمك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالسوق الأسبوعي لذات المدينة على متن شاحنة صغيرة.

العملية جاءت على إثر دوريات روتينية لعناصر أمن الدائرة رفقة أعضاء لجنة الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية بالسوق الأسبوعي لمدينة فيض البطمة ولاية الجلفة، أين لفت انتباههم أحد الباعة على متن شاحنة صغيرة في العقد الثالث من عمره يعرض مادة السمك للبيع.

بحضور أعضاء ذات اللجنة تم إتلاف الكمية المحجوز المقدرة بــ:60,6 كلغ من مادة السمك بالمفرغة العمومية لمدينة فيض البطمة، بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع إنجاز ملف جزائي ضد المُخَالِف.