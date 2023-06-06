رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء عدة دول.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن الأمر يتعلق بكل من سعادة السيدة فيلومينا ميلي، بصفتها سفيرة لجمهورية مالطا، سعادة السيدة إليزابيت موغيراسوني، بصفتها سفيرة لجمهورية بورندي، سعادة السيد يان تشيرني، بصفته سفيرا لجمهورية التشيك وسعادة السيد تران كوك كانه، بصفته سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ووفق ذات المصدر حضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي.