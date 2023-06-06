انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

انتخبت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحصلت الجزائر على تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة لتكون بذلك عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

إضافة الى الجزائر، تم انتخاب كذلك كلا من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و 1988-1989 و 2004-2005.