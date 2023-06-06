التماسات النيابة في حق أفراد من عائلة طحكوت

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 15 و5 سنوات سجنا نافذا، في حق عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة.

وطالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت، (بصفته مسير شركة سيما موتورز)، وعقوبة 12 سنة سجنا ضد كل من إبراهيم طحكوت، علي طحكوت، بلال طحكوت، ناصر طحكوت، وحميد طحكوت.

في حين تراوحت الالتماسات ضد باقي المتهمين في القضية، ما بين 10 و5 سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين المذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.

ويتابع المتهمون في القضية بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال.

وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد أصدرت أحكاما في هذه القضية تراوحت 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.