البليدة: انقطاع الكهرباء و"النت" يقلق الأولياء والتلاميذ

أبدى أولياء وسكان وتلاميذ بأحياء شعبية في البليدة، وتحديدا بالجهة الغربية في العفرون، عن امتعاضهم وغضبهم الشديدين، للانقطاع الطويل في الإنارة المنزلية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، مما حرمهم أيضا من استغلال الشبكة العنكبوتية، وحتى التزود بمياه الخزانات .

06 ساعات تقريبا من الانقطاع المتواصل عرفته تجمعات سكانية في العفرون، على وجه التحديد، جعلت المتضررين من الضحايا يعانون طيلة تلك الساعات الطويلة، خاصة وأن الانقطاع لم يسبقه تحذير أو إخطار للسكان، وهو ما حرمهم من استغلال الشبكة العنكبوتية . وعموما جرت أجواء الامتحان بالبليدة في ظروف هادئة وسلسلة عرفت التحضير الحسن لظروف استقبال الممتحنين، وتهيئة لهم الجو المناسب، فيما عرفت مؤسسة إعادة التربية بطريق الشفة في البليدة، امتحان 54 مرشحا، منهم من تجاوز سنه الخمسين عاما.