الارهاب والمخدرات وخطاب الكراهية في اجتماع لوزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل، عبد الرشيد طبي، في المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب، بالقاهرة غدا وبعد غد، وفق ما ذكر بيان للوزارة العدل.

ويتناول المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب على مدار اليومين، عدة مسائل تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وخطاب الكراهية.

كما يتضمن جدول الأعمال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.

كما سيناقش المكتب مسألة توحيد التشريعات العربية ، من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية ، تتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي الاجتماع، يختم البيان، في اطار التحضير لاشغال الدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب ، التي ستنعقد نوفمبر القادم.