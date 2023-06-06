الرائد يعود إلى سكة الانتصارات و"الكناري" يحسم القمة

حافظ شباب بلوزداد على فارق الـ8 نقاط الذي يفصله على الوصيف شباب قسنطينة، بعد إجراء مقابلات الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء.

وعاد حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث تعادلات متتالية وتجاوز المضيف مولودية البيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد أشبال الكوكي إلى النقطة 54 في ريادة الترتيب فيما تراجع الصاعد الجديد إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

من جهته، حقق شباب قسنطينة الفوز على حساب أمل الأربعاء بهدفين دون مقابل على ملعب رمضان بن عبد المالك، حيث عزز أبناء مدينة الجسور المعلقة مركزهم الثاني المؤهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية برصيد 46 نقطة، في المقابل عقد الضيوف وضعيتهم في جدول الترتيب بعدما باتوا على بعد نقطة فقط عن مراكز الهبوط.

قمة الجولة احتضنها ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، وحسمها أصحاب الأرض بثنائية نظيفة مؤكدين الاستفاقة الكبيرة منذ وصول المدرب يوسف بوزيدي.

وارتقى "الكناري" إلى المرتبة الـ12 برصيد 31 نقطة فيما أصبح النادي العاصمي يتقاسم المرتبة الثالثة مع وفاق سطيف برصيد 39 نقطة.

واستفاد وفاق سطيف من هزيمة مولودية الجزائر في تيزي وزو من أجل العودة "البوديوم" وذلك بعدما حقق فوزا ساحقا على النازل الأول للرابطة الثانية، هلال شلغوم العيد، برباعية نظيفة.

في حسابات البقاء، حقق كل من نادي بارادو ونجم مقرة فوزين ثمينين على حساب مولودية وهران وأولمبي الشلف، حيث يبقى الأول من المركز قبل الأخير بـ28 نقطة فيما يتمركز الثاني في المرتبة الـ13برصيد 30 نقطة.

آخر مقابلة أجريت اليوم استضاف فيها اتحاد خنشلة شبيبة الساورة وانتهت كما بدأت على نتيجة بيضاء، حيث ضيع الفريقان فرصة الاقتراب أكثر من "البوديوم".

وتستكمل مقابلات الجولة، غدا الأربعاء، عندما يستضيف اتحاد الجزائر، المنتشي بالتتويج القاري، نظيره اتحاد بسكرة على ملعب الدار البيضاء في العاصمة.

النتائج والترتيب:

شباب قسنطينة- أمل الاربعاء 2 - 0

اولمبي الشلف- نجم مقرة 0 - 1

مولودية البيض- شباب بلوزداد 1 - 3

اتحاد خنشلة - شبيبة الساورة 0 - 0

شبيبة القبائل- مولودية الجزائر 2 - 0

هلال شلغوم العيد - وفاق سطيف 0 - 4

نادي بارادو- مولودية وهران 4 - 0

الأربعاء:

اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 54 25

2- شباب قسنطينة 46 25

3- مولودية الجزائر 39 24

--. وفاق سطيف 39 25

5. مولودية البيض 36 25

--. اتحاد خنشلة 36 25

7. شبيبة الساورة 34 24

8. مولودية وهران 33 24

--. جمعية الشلف 33 25

10- اتحاد الجزائر 32 21

11 اتحاد بسكرة 31 24

-- شبيبة القبائل 31 25

13. نجم مقرة 30 25

14. أمل الأربعاء 29 25

15- نادي بارادو 28 25

16- هلال. ش.العيد 03 25.