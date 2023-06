Le président Tebboune se félicite de l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité

L'élection mardi de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité, est un "succès diplomatique qui confirme le retour de l’Algérie nouvelle sur la scène internationale" et "traduit la considération et l’estime" dont bénéficie le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la part de la communauté internationale, indique un communiqué de la présidence de la République.

"En reconnaissance à son rôle pivot dans sa région", l’Algérie a été élue, au premier tour, avec une écrasante majorité des voix, par l’Assemblée générale des Nations unies, membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2024, à l’issue d’un vote à bulletins secrets des 193 Etats membres de l’ONU, lit-on dans le communiqué.

"Cette élection, qui est à inscrire à l’actif de la politique étrangère de notre pays, traduit la considération et l’estime dont bénéficie le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, de la part de la communauté internationale et reflète sa reconnaissance pour sa contribution en faveur de la paix et de la sécurité internationales", souligne le texte.

Et de poursuivre que "ce succès diplomatique confirme bien le retour de l’Algérie nouvelle sur la scène internationale et entérine la vision et approche du président de la République pour la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, fondées sur la coexistence pacifique, le règlement pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays dans le cadre d’une politique étrangère qui puise ses principes, ses valeurs et ses idéaux de notre guerre libératrice".

"Cette politique étrangère bénéficie aujourd'hui d'un cap et d'une vision qu'elle doit au Président Abdelmadjid Tebboune. Le Chef de l'Etat l'a également dotée d'un projet global et cohérent qui s'attache indissolublement à la défense des intérêts nationaux sous toutes leurs formes et en toutes circonstances", indique-t-on de même source.

"Après avoir assumé avec un grand succès la présidence du Sommet de la Ligue arabe, cette élection dans l’organe principal des Nations unies, garant du maintien de la paix et la sécurité internationales, confère à notre pays une responsabilité particulière en participant, au sein du Conseil de sécurité au processus décisionnel mondial, une occasion renouvelée pour notre pays de réaffirmer ses principes-valeurs et de partager sa vision sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales".

Selon le communiqué de la Présidence, l'Algérie, "qui ambitionne d'apporter sa contribution à l'action du Conseil de sécurité, est déterminée à focaliser ses efforts pour le renforcement de la paix et la sécurité internationales et d’un multilatéralisme revigoré avec des grands partenariats, la promotion des principes et valeurs du non alignement ainsi que la poursuite de la lutte antiterroriste et la promotion de la participation des femmes et des jeunes à ces efforts internationaux".

"L’Algérie veillera également à porter la voix des pays arabes et africains et à assurer la défense des intérêts stratégiques communs sur les différentes questions relevant des compétences du Conseil de sécurité", a-t-on assuré.

"L'Algérie saisit cette très heureuse occasion pour exprimer ses remerciements et sa gratitude à l'Union africaine, à la Ligue des Etats arabes et à l'Organisation de la Coopération Islamique pour le parrainage précieux de sa candidature. Elle leur renouvelle sa détermination inébranlable et inaltérable à défendre toutes leurs causes légitimes et à promouvoir toutes leurs attentes et toutes leurs aspirations au sein du Conseil de sécurité".

Elle "adresse les mêmes remerciements et exprime la même reconnaissance à l'ensemble des Etats membres des Nations Unies qui l'ont honorée de la confiance et l'ont distinguée en favorisant son accession à l'organe auquel ils ont confié la noble mais lourde mission de maintenir la paix et de préserver la sécurité internationale", conclut le communiqué.