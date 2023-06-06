الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية !

حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي" ChatGPT، من أن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطراً وجودياً" على البشرية.



وقال ألتمان (38 عاماً): "التحدي الذي يواجهه العالم اليوم يتعلق بكيف سندير تلك المخاطر ونتأكد من أن نستمر في التمتع بتلك المزايا الهائلة. لا أحد يريد أن يدمر العالم".



وكان "تشات جي. بي. تي" الذي طورته "اوبن إيه. آي" قد جذب أنظار العالم بأجوبته التي تشبه المقالات على أسئلة المستخدمين. واستثمرت مايكروسوفت نحو مليار دولار في "اوبن ايه. آي".



لكن نجاح البرنامج أثار أيضاً مخاوف. فقد وقّع المئات من رموز الصناعة ومنهم ألتمان على خطاب في مايو جاء فيه أن "التخفيف من خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية بالإضافة إلى مخاطر اجتماعية أخرى كالأوبئة والحرب النووية".



ويدرس المشرعون في أنحاء العالم أيضاً الذكاء الاصطناعي. ويسعى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لسن قانون خاص بالذكاء الاصطناعي وقد يصبح المعيار العالمي الفعلي الذي يحكم التكنولوجيا.



وأوضح ألتمان أمام الكونغرس في مايو أن تدخل الحكومة سيكون ضرورياً لإدارة المخاطر التي تأتي مع الذكاء الاصطناعي.