البيض: توقيف خمسة أشخاص وحجز مخدرات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيـض، من حجز ما يفوق 220 كبسولة من المؤثرات العقلية، مع توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بيـن 20 و40 سنة.

وتعــود حيثيات القضية، إثــر استغلال معلومات مؤكدة من قبل عناصر فرقة مكافحة المخدرات، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الشباني، ليتم تحديد هويته والترصد لتحركاته أين تم توقيف شخصين من المترددين عليه على متن سيارة سياحية بحوزتهما 30 كبسولة من المؤثرات العقلية، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيــق.

وفي سيـاق القضية، تـم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي التي كانت نتائجه إيجابية أسفرت عن حجز 197 كبسولة من المؤثرات مزدوجة الإمضاء، 05 أقراص من المخدرات الصلبة، قطعتين من المخدرات يقدر وزنهما الإجمالي بـ: 0,25 غ مع توقيف شخصين آخرين كانا برفقته بالمسكن.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي حكم بــ 05 سنوات حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها:500 ألف دج ،فيما صدر ضد إثنين من المشتبه فيهم حكم بــ02 سنتين حبس نافذة مع غرامة مالية قدرها: 100 ألف دج ،أما المشتبه فيه الرابع صدر ضده حكم بـ 06 أشهر حبس نافذة مع عدم الإيداع وغرامة مالية قدرها: 20 ألف دج ، فيما إستفاد المشتبه فيه الأخيــر من البراءة .