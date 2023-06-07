أسعار النفط تتراجع

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الأربعاء، مع تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي الذي بدد الزيادة المكتسبة بعد تعهد السعودية، أكبر مصدري الخام، في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش . كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.39 دولار للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الإثنين مدعومين بقرار السعودية الأحد الماضي خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا اعتبارا من جويلية، ولمدة شهر واحد قابلة للتمديد.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا في مذكرة "أبقت المخاوف من الركود أسعار النفط مقيدة إذ يرد المزيد والمزيد من القراءات الاقتصادية القاتمة التي تشير لتباطؤ مبددة جميع جهود أوبك+ للحفاظ على مستوى الأسعار".