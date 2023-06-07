توقيف 13 داعما للإرهاب وضبط 4 قناطير من الكيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وأفاد بيان ن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 06 جوان 2023، عديد العمليات حيث أوقفت، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (46) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (04) قناطير و(01) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (417005) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (312) شخصا وضبطت (32) مركبة و(341) مولدا كهربائيا و(215) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن و(136) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (26) شخصا آخر وضبط (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و(19) بندقية صيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(125) طن، بالإضافة إلى (109) قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (72716) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست وبرج باجي مختار، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (256) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (155) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.