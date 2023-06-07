البليدة: نجاة أربع عائلات من حريق سكنات وظيفية بالبليدة

نجت بأعجوبة أربع عائلات، من حريق مفاجئ، اندلع في ساعة متقدمة من صبيحة اليوم، بسكنات وظيفية تابعة لقطاع التربية، بقلب مدينة البليدة، فيما أتت النيران التي انتشرت بسرعة، على كامل تلك الإقامة، مخلفة خسائر مادية في أغراض وأثاث الضحايا، دون تسجيل خسائر بشرية.

الحريق اندلع نتيجة شرارة كهربائية في العداد المشترك للسكنات الوظيفية، وجدت نفسها تلك العائلات نفسها، أمام حريق جدي، ألزمها إخلاء سكناتها و الفرار، حفاظا على حياتهم و أرواحهم، خاصة و أن طبيعة تلك السكنات، مصنوعة من مواد سريعة الاحتراق ، و بالرغم من تدخل عناصر الإنقاذ، الى أن سرعة انتشار السنة النار، حال دون إنقاذ حاجيات الضحايا ، فيما سمح تدخلهم، منع انتشار الحريق إلى بقية التجمعات السكانية و الجيران ، و التي بالرغم من ذلك تضررت بعض أدواتها الكهرو منزلية ، مثل محركات المكيفات و التي أتلفت بالكامل .