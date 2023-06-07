تلمسان: حجز مشروبات كحولية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالغزوات التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بالغزوات، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، في سياق تكثيف النشاط العملياتي للفرق الجمركي من حجز 384 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع، تم ضبطها على متن سيارة سياحية على إثر كمين على مستوى الطريق الوطني رقم 98 الرابط بين تلمسان والغزوات. كما تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال للمديرية الجهوية للجمارك في تلمسان فإن هذه العملية تكرس هذه العملية جاهزية ويقظة أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله والساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن.