تندوف: حجز 14250 كبسولة بريقابالين

حوّل عناصر الضبطية لفرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية تندوف، ملف موقوفين في العقد الرابع والخامس من العمر إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف، بعد أن عثر بحوزتهما على 14250 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ و كمية من المخدرات الصلبة عبارة عن 37 قرص من نوع إكستازي مع حجز المركبتين السياحيتين كونهما تستعملان كوسيلة نقل هاته السموم، وهما حاليا رهن الحبس المؤقت.

وفي تفاصيل القضية الصادرة عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لشرطة تندوف فقد تم توقيف شخصين أحدهما خمسيني والآخر أربعيني ، يحترفان الإتجار و الترويج للمخدرات بشتى أنواعها داخل أحياء المدينة وتهريبها خارج الولاية ، حيث ضبط بحوزة الخمسيني داخل مركبته السياحية 4950 كبسولة ليتم مباشرة استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المعني بعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف، ليتم مرة أخرى حجز 54 علبة تحتوي على 8100 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين عيار 300 ملغ من صنع أجنبي ليصل مجموع ما تم حجزه 13050 كبسولة.

أما الشخص الأربعيني فرصدت تحركاته مع وضع خطة محكمة ليتم توقيفه على متن مركبته التي عثر فيها بعد المراقبة الإدارية والأمنية على 08 علب من المؤثرات العقلية بريقابالين عيار 300 ملغ من صنع أجنبي تحتوي على 1200(ألف و مائتي ) كبسولة و 37 قرص إكستازي أزرق اللون كانت مخبأة بإحكام داخل علبة كرطونية بالصندوق الخلفي للمركبة .