عوار يتحصل على جواز السفر الجزائري

تحصل الدولي الجزائري الجديد، حسام عوار، على جواز السفر الجزائري وفق ما نشرت القنصلية العامة للجزائر في ليون على صفحتها في "الفايسبوك".

ونشر ذات المصدر صورة للاعب نادي ليون السابق مرتديا قميص أبيض وسروال قصير أخضر وحاملا جواز السفر الجزائري، وأرفق ذلك بتعليق: "تدل الألوان المختارة على تشوق لاعبنا من أجل الانضمام إلى زملائه في المنتخب الوطني. مع خالص التهاني وأطيب التمنيات".

وكان الناخب الوطني قد استدعى عوار لأول مرة من أجل الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني خلال تربص شهر جوان الحالي، والذي تتخلله مواجهتان ضد أوغندا وتونس.