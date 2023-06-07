محمود عباس يهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هذا الانتخاب لمستحق بجدارة، هو انجاز تاريخي يؤكد مدى ثقلها الدولي و قيادتها الحكيمة.

وتقدم الرئيس عباس -في برقية التهنئة- لأخيه عبد المجيد تبون "بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية، بانتخاب الجزائر الشقيقة عضوا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بتصويت الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك للعامين المقبلين، اعتبارا من الأول من يناير 2024".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن هذا الانتخاب المستحق بجدارة، هو إنجاز تاريخي جديد لمسيرة عملكم وعطائكم، ويؤكد مدى الثقل الدولي للجزائر وقيادتها الحكيمة".

كما يؤكد -يقول الرئيس الفلسطيني- الدور الهام الذي يؤديه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال سياسته الخارجية التي "حظيت باحترام وتقدير دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز السلام والأمن العالميين، هذا إضافة إلى دوركم الهام أيضا وطنيا وعربيا وإقليميا".