Le président Tebboune adresse une lettre à Guterres

Le président de la République a confirmé, ce mercredi, que l’élection de l’Algérie comme membre non permanent au sein du Conseil de sécurité lui offre une nouvelle opportunité, après avoir assumé avec succès la présidence de la Ligue arabe, pour réaffirmer les principes et valeurs fondamentaux de sa politique étrangère, et partager sa vision sur les questions inscrite à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, et ce en s’appuyant sur son grand héritage historique.

Dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, exposant les grandes lignes des principales priorités de l’Algérie au sein du Conseil de sécurité pour l’année 2024-2025, le président de la République a déclaré que « cette élection au sein de l’organe principal de l’ONU confère à notre pays une responsabilité particulière, consistant à participer au processus de prise de décisions au niveau international dans le but de renforcer la paix et la sécurité internationales. »

Et de poursuivre que « l’Algérie a toujours réaffirmé son engagement envers les valeurs du travail multilatéral et placé le respect des règles et principes des Nations unies et du droit international au cœur de sa vision, notamment le droit des peuples à l’autodétermination. »