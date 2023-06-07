البيض: الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي

احتضنت اليوم قاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي بالبيض أشغال الدورة العادية للمجلس والتي خصص جدول أعمالها لدراسة مدى تطبيق توصيات الدورة السابقة، مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2023، مناقشة الحساب الإداري لسنة 2022 والمصادقة عليه.

وفي كلمته أمام الحاضرين استعرض الوالي "فريد محمدي" أهم ما تحقق من إنجازات تنموية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم.

ومن جهته أشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة من طرف الجميع لصنع التحدي والتكفل الأحسن بانشغالات المواطنين عبر كافة بلديات الولاية مشيرا في ذات السياق إلى العمل الذي يقوم به المجلس من خلال نشاط لجانه وزياراتهم لحصر المشاكل و نقلها إلى المدراء التنفيذيين لمعالجتها خاصة ما تعلق بالأولويات على غرار الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي والإنارة المنزلية والعمومية والتهيئة الحضرية، فضلا عن قطاعات الفلاحة والصناعة والتربية وغيرها. ق:خريص