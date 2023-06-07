هكذا ودع بن ناصر مالديني

ودع الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، أسطورة نادي ميلان، باولو مالديني، الذي أقيل من منصبه كمدير تقني يوم أمس الثلاثاء.

وكتب بن ناصر على صفحته الرسمية في "الفايسبوك": "باولو .. أود أن أشكرك على كل ما قدمته لنادي ميلان ولي .. أشكرك على الثقة التي منحتني إياها في 2019، فتحت لي أبواب هذا النادي الرائع .. لقد ساعدتني على النمو وتطوير نفسي".

وأضاف الدولي الجزائري: "لقد ألهمنا شغفك وانضباطك وتفانيك في خدمة النادي وسيستمر في إلهامنا كل يوم .. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وكان لمالديني دور كبير في صفقة انتقال بن ناصر إلى نادي ميلان قادما من أمبولي بعد كأس إفريقيا للأمم 2019 التي توج بها المنتخب الوطني.