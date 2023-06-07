مشروع قانون الفنان على طاولة الحكومة

أكد رئيس لجنة صياغة قانون الفنان، نائب رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، الفنان ميسوم لعروسي، أنّ هناك إرادة سياسية قوية للتكفل بالفنان الجزائري، كاشفاً أنّ مشروع قانون الفنان يتواجد حالياً على طاولة الحكومة.

وقال لعروسي للإذاعة الجزائرية أنّ وزارة الثقافة وضعت ورقة طريق للشروع في مشاورات مع الفنانين عبر التراب الوطني، مؤكداً الانتهاء من صياغة نص قانون الفنان وهو يتواجد حالياً على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمناقشته قريباً.

وأوضح ذات المتحدث أنّ قانون الفنان سيؤطّر مهنة الفنان ويعطيه حقوقاً وواجبات، عبر تحديد مختلف الأداءات بداية من التأمين الاجتماعي والحصول على بطاقة الشفاء والحق في منحة التقاعد، مضيفاً أنّ قانون الفنان جاء ليضبط وينظّم مهنة الفنان.