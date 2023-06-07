أدرار: وضع حجر الأساس لبناء مسجدين

قام اليوم والي ولاية أدرار العربي بهلول بوضع حجر الأساس لإنجاز مسجدين اثنين، حيث وضع حجر الأساس لإعادة بناء مسجد مولاي سليمان بن علي بقصر أولاد أوشن ضواحي بلدية أدرار، وكذا وضع حجر الأساس لبناء مسجد سيدي عبد الله البلبالي بقصر بوكسام في بلدية أولاد أحمد تيمي وذلك بحضور عدد من إلأئمة، والشيوخ والأعيان.

وبحسب البطاقة التقنية للمسجدين التي عرضت من طرف مكتبي الدراسات، فان المسجدين يحتويان بالإضافة إلى القاعة الكبيرة للصلاة، على مدرسة قرآنية، مكتبة للمطالعة ومرافق عامة. وجاءت هاته العملية بناء على طلب ورغبة ساكنة القصرين نظرا لضيق المساجد العتيقة بهما، وقد أكد الوالي خلال كلمته بأن عملية بناء المساجد أصبحت تستجيب للمعطيات التقنية، والتي تتطلب الالتزام بمعايير الجودة في الإنجاز، وأجال التسليم.