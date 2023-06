Le message d’Adieu de Bennacer à Maldini

Ismaël Bennacer est le dernier Milan joueur d'avoir écrit un message d'adieu sincère aux réalisateurs Paolo Maldini et Ricky Massara. "Vous nous avez inspirés."

Le directeur technique et le directeur sportif ont été licenciés au cours des dernières 24 heures, mais alors que le limogeage de Maldini a été plus violent, surtout pour une icône du club comme lui, Massara a semblé négocier une rupture de contrat par consentement mutuel.

"Paolo, Ricky, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'AC Milan et pour moi", a écrit Bennacer sur les réseaux sociaux.

"Merci pour la confiance que vous m'avez témoignée en 2019, en ouvrant les portes de ce grand club qu'est Milan. Vous m'avez aidé à grandir, à évoluer », ajoute Bennacer.

"Votre passion, votre discipline et votre dévouement au club nous ont inspirés et continueront de le faire, tous les jours. Je vous souhaite le meilleur à l’avenir », a-t-il conclu.