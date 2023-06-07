المدية: التحضير لحملة جمع جلود وصوف الأضاحي

في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، عقدت اليوم اللجنة المكلفة بالتحضير لحملة جمع الجلود وصوف الأضاحي العبد المبارك بحضور كل القطاعات ذات الصلة، لإعداد خطة عمل لعملية جمع جلود الأضاحي التي تضمنت تحديد المواقع المقترحة حسب مراكز الردم التقني والمفارغ بالبلديات، إضافة إلى برمجة حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الجلود والصوف كمواد تولي تدخل في إنتاج صناعات النسيج والجلود وضرورة الحفاظ على البيئة من خلال إرساء ثقافة الاسترجاع وحث المواطنين على ذلك.

وفي هذا الإطار أقرت اللجنة في اجتماعها اليوم إلى تحديد آلية مستدامة خاصة بعملية جمع وتثمين جلود الأضاحي والصوف على مدار السنة، وتوفير الوسائل البشرية واللوجستيكية لعملية جمع جلود الأضاحي، وحث المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والخاصة على المشاركة في حملة جمع جلود الأضاحي كل حسب قطاعه لإنجاح الحملة، وإشراك المساجد واللجان الدينية وكذا جمعيات الأحياء.