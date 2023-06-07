فوز صعب لاتحاد الجزائر

فاز اتحاد الجزائر على اتحاد بسكرة، بنتيجة (1-0) في مباراة عن الجولة الـ25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، جمعت بينهما اليوم الأربعاء بملعب الدار البيضاء (الجزائر) .

وجاء الهدف الوحيد لاتحاد الجزائر في الرمق الأخير للمباراة من تسجيل زين الدين بلعيد في الدقيقة (90 + 5).

بعد هذه النتيجة يصعد المتوج مؤخرا بكأس الكونفدرالية الافريقية إلى المرتبة السابعة بمجموع 35 نقطة و3 مباريات متأخرة، بينما يبقى اتحاد بسكرة في الصف الحادي عشر بمجموع 31 نقطة.

النتائج الكاملة والترتيب:

الأربعاء:

اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة 1 - 0

مباريات لعبت يوم الثلاثاء:

شباب قسنطينة- امل الاربعاء 2 - 0

اولمبي الشلف- نجم مقرة 0 - 1

مولودية البيض- شباب بلوزداد 1 - 3

اتحاد خنشلة - شبيبة الساورة 0 - 0

شبيبة القبائل- مولودية الجزائر 2 - 0

هلال شلغوم العيد - وفاق سطيف 0 - 4

نادي بارادو- مولودية وهران 4 - 0

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 54 25

2- شباب قسنطينة 46 25

3- مولودية الجزائر 39 24

--. وفاق سطيف 39 25

5. مولودية البيض 36 25

--. اتحاد خنشلة 36 25

7. اتحاد الجزائر 35 22

8. شبيبة الساورة 34 24

9. مولودية وهران 33 24

--. جمعية الشلف 33 25

11 اتحاد بسكرة 31 25

-- شبيبة القبائل 31 25

13. نجم مقرة 30 25

14. أمل الأربعاء 29 25

15- نادي بارادو 28 25

16- هلال. ش.العيد 03 25.