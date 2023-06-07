بسكرة: العثور على جثة طفل جرفته مياه وادي جدي

تم العثور مساء اليوم الأربعاء على جثة الطفل الذي جرفته مياه وادي جدي ببلدية امخادمة (50 كلم جنوب غرب بسكرة)، حسب ما أكده المدير الولائي للحماية المدنية، العقيد عبد الحق لقرع.

واستنادا لنفس المصدر، فإن الطفل بلال. ز (12 سنة) الذي ينحدر من منطقة ''الصحيرة'' ببلدية ليوة, كان محل بحث منذ يومين من طرف فرق الإنقاذ التابعة لوحدات الحماية المدنية بعد الإبلاغ عن سقوطه في مجرى وادي جدي ليتم العثور مساء اليوم على جثته بالقرب من بلدية امخادمة بعد أن جرفته المياه لمسافة تجاوزت 2600 متر .

وقد تم التعرف على هوية الضحية بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة والشرطة العلمية وعائلته، وفقا لما ذكره مدير الحماية المدنية بالولاية.

وقد تم نقل جثة الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد زيوشي بطولقة، حسب ما أفاد به نفس المصدر.

للتذكير، فإن مصالح الحماية المدنية كانت قد أطلقت عملية واسعة للبحث عن الطفل بمشاركة أكثر من 150 عنصرا من الحماية المدنية من بينهم 18 غطاسا، بالإضافة إلى فرق دعم من ولايات ميلة وباتنة وخنشلة.

وقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.