وجهة مفاجئة للاعب "الخضر"

أعلن نادي أم صلال القطري، اليوم الأربعاء، ضم اللاعب الدولي الجزائري، فيكتور لكحل، لمدة موسمين.

وجاء في بيان النادي الناشط في دوري نجوم قطر: "وقع نادي أم صلال مع اللاعب الجزائري فيكتور لكحل لاعب وسط فريق لوهوفر الفرنسي لمدة موسمين بحضور سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس النادي وذلك للانضمام للصقور اعتباراً من الموسم الجديد 2023 ـ 2024".

وأضاف البيان "كان اللاعب قد وصل للدوحة وأجرى الكشف الطبي لينضم إلى كتيبة الصقور رسميا من أجل تدعيم الفريق والظهور بصورة أفضل خلال منافسات الموسم القادم لاسيما وأن إدارة أم صلال تسعي جاهداً لاختيار أبرز وأفضل المحترفين ليظهر الفريق بشكل جديد".

وتعتبر هذه الوجهة مفاجئة للدولي الجزائري الذي تألق الموسم الماضي رفقة ناديه لوهوفر وحقق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد وجه الدعوة لصاحب الـ29 سنة من أجل الالتحاق بتربص "الخضر" هذا الشهر والذي ستتخلله مواجهتين ضد أوغندا وتونس.