انطلاق الملتقى السياحي العربي بمشاركة الجزائر

انطلقت فعاليات الملتقى الـ 15 للإعلام السياحي العربي في القاهرة بجمهورية مصر بمشاركة وزراء وإعلاميين من 16 دولة عربية منهم الجزائر.

وجسدت مشاركة الجزائر عبر حضور رئيس المنظمة الوطنية للفندقة والسياحة عبد الوهاب بولفخاذ بصفته عضوا بالاتحاد العربي للإعلام السياحي، حيث عرف الملتقى حضور شخصيات عربية سامية من مختلف البلدان.

وحسب ذات المصدر، تستمر فعاليات الملتقى حتى العاشر من شهر جوان الجاري وينظمها الاتحاد العربي للإعلام السياحي، بحضور ومشاركة وزراء وخبراء في مجال السياحة والإعلام وأكثر من 200 اعلامي يمثلون أبرز الصحف ومشاهير السوشيال ميديا من 16 دولة عربية وبرعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة المصرية. يذكر أن الفعاليات تنظم في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ. ويتزامن ملتقى هذا العام مع احتفال الاتحاد العربي للإعلام السياحي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه.