تيبازة: توقيف مترشحين اثنين في الـ "البيام" بتهمة الغش

تم اليوم الأربعاء توقيف مترشحين اثنين في امتحانات شهادة نهاية التعليم المتوسط، في انتظار مقاضاتهما اليوم الخميس بتهمة الغش في هذا الامتحان الرسمي، بعد ضبطهما وهما يغشان باستعمال الهاتف في امتحان مادة اللغة الفرنسية صبيحة اليوم بمركز الاجراء بمتوسطة جلول كربوب بعاصمة ولاية تيبازة.

المترشحان البالغان من العمر 20 و21 سنة على التوالي، وهما من الأحرار ضبطا من طرف الأساتذة الحراس وهما يتلقيان الإجابات عن أسئلة امتحان اللغة الفرنسية بعدما قاما بتصوير الأسئلة من ورقة الموضوع وإرسالها عبر الهاتف، ليتم حجز وسائل الغش وأوراق الامتحان للمترشحين وتحويلهما على رئيس المركز ومن ثمة الاتصال بخلية متابعة الامتحانات بمديرية التربية، ومن ثمة تبليغ خلية مكافحة الغش في الامتحانات بمجلس قضاء تيبازة.

وبعد إتمام الإجراءات تم توقيف المعنيين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضعهما في الحبس تحت النظر لمتابعتهما بتهمة الغش في الامتحانات الرسمية باستعمال الهاتف حيث تأتي هذه الإجراءات بناء على التعديل الاخير في قانون العقوبات سنة 2020 الذي يجرم الغش في الامتحانات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.