قريبا.. إنشاء بنك الجينات وتطوير الصناعات التحويلية

أعلنت ميسون بن شيخ الحسين نائب مدير زراعة الخضروات والزراعات الصناعية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، عن إنشاء وشيك لبنك وطني للجينات، مبرزة الاهتمام بتطوير أكبر للصناعات التحويلية في الجزائر.

وأكّدت بن الشيخ الحسين في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، عن إنشاء البنك الوطني للجينات في غضون السداسي الثاني من العام الحالي، مبرزة أنّ هذا البنك سيُعنى بالحفاظ على التنوّع البيولوجي، وسيكون نطاق نشاط بنك الجينات أوسع ويتعدى البذور إلى البصمات الوراثية عبر الحفاظ على الصفات الأصلية لسائر الأصناف.

ونوّهت المتحدثة ذاتها إلى أنّ تجسيد البنك الوطني للبذور أسهم في النهوض بقطاع البذور والشتائل، حيث تمكّنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بذور الحبوب بكل أنواعها، من خلال استيعاب بنك البذور لستة آلاف مُدخل.

وتابعت نائب مدير زراعة الخضروات والزراعات الصناعية، أنّه كمرحلة انتقالية أخرى، سيتم إنشاء بنوك للبذور عبر ولايات أخرى بواقع 5 إلى 6 بنوك في الولايات الداخلية، مضيفة أنّ الاشتغال سيشمل بذور الحبوب والبقوليات الجافة والخضروات والذرى وغيرها.

وسجّلت بن الشيخ الحسين، "رفعنا تحدي البطاطا، حيث ننتج بذور البطاطا محلياً بواقع 4 إلى 5 أصناف، والرهان في توسيع مجال الإنتاج إلى بذور أخرى".

وأحالت المسؤولة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على حتمية تطوير بذور الخضروات والمعاهد العلمية والوحدات البحثية، لافتة إلى أنّ الهدف الآن هو الصناعات التحويلية، لذا جرى إطلاق برنامج دوّار الشمس عبر 40 ألف هكتار في ولايات الشمال والجنوب مع إمكانية تفعيل برنامج مماثل عام 2024، إضافة إلى تدشين وحدة لتحويل هذه البذور مؤخراً، بالتزامن مع إقرار تحفيزات عديدة لتعميق الاستثمار على هذه الصُعُد.