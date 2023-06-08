هل دخل محرز فعلا ضمن اهتمامات الأهلي السعودي؟

كشف اليوم الخميس الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو الملّم بشؤن انتقالات المدربين واللاعبين في مختلف كبرى الدوريات الأوروبية، عن مدى صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عبر نطاق واسع حول رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية على تويتر:" رغبة الأهلي السعودي في التعاقد مع رياض محرز مؤكدة وملموسة، لكن مانشستر سيتي لم يقترب بعد في هذه المرحلة".

وكشف المصدر ذاته، أن المان سيتي يرفض رفضا قاطعا مغادرة اللاعب مجانا، بل يريد مقابل ماديا إذا تمت العملية.

يذكر أن نادي الاتحاد ضم في صفوفه، كريم بن زيمة أسطورة ريال مدريد الإسباني.