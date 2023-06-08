نتوجه نحو الاقتصاد الأخضر مع برنامج طموح في آفاق 2030

قال مروان شعبان المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها، اليوم الخميس، إنّ مصالحه تعمل على مرافقة جميع القطاعات التي تستغل الطاقة في عديد المجالات، وتسعى إلى إدخال أنظمة وتكنولوجيات جديدة لتقليص استهلاك الطاقة في الاختصاصات التي تعمل بها.

وأفاد شعبان في تصريح لبرنامج "اقتصاد الملتيميديا"، أنّ الوكالة المذكورة تعمل أيضاً على المرافقة التقنية في تكوين أعوان الطاقة في المشاريع المخصصة لهم، كما تعمل على تحسين الكفاءات الداخلية والتعبئة العامة للرأي العام وكل المعنيين بحتمية تقليص الطاقة.

وأوضح أنّه في مجال النقل، تعمل الوكالة وفق محور تحويل ما يمكن تحويله من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز المميع وذلك من أجل الحدّ من تلوّث البيئة.

في هذا الصدد، كشف عن تحويل نحو 120 ألف سيارة إلى الغاز بدعم من الدولة في حدود 40 إلى 50 بالمئة وبواسطة 600 متعامل على المستوى الوطني وبغلاف مالي يزيد عن 3 مليارات دينار.

ونوّه شعبان إلى أنّه من بين الإنجازات التي حققتها الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها عام 2022، تمويلها المشترك ومرافقتها للقطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة مقارنة مع الاستهلاك النهائي الوطني (السكن 46 بالمائة، النقل 29 بالمائة والصناعة 24 بالمائة)، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بغرض تنفيذ مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية، من خلال إدخال تقنيات أكثر كفاءة واعتماد نظام إدارة الطاقة.