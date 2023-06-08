تيارت: تكريم الممثل فغولي بمسقط رأسه في يوم الفنان

كرمت، اليوم الخميس، سلطات ولاية تيارت الفنان القدير حمزة فغولي المعروف في الوسط الفني ب "ماما مسعودة"، خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لتاريخ استشهاد الفنان علي معاشي، بقاعة متحف المجاهد بمدينة تيارت.

وعبر ابن تيارت الفنان حمزة، عن سعادته الكبيرة وهو يكرم في مثل هذه المناسبة بعد تعافيه من المرض إثر العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، كما كرمت بالمناسبة عائلة الشهيد علي معاشي وصديقه الفنان المجاهد عبد القادر تركي ٱخر 3 فنانين على قيد الحياة من فرقة سفير الطرب الشهيرة التي أسسها الشهيد علي معاشي إبان حقبة الاستدمار الفرنسي، وعائلة المجاهد مصطفى بلعربي أحد كتاب قصائد علي معاشي.

وعرض بذات المناسبة فيلم حول الشهيد علي معاشي أنتج من قبل مؤسسة سينما الشباب للمخرج نور الدين زروقي.