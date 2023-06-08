المدية: مخطط استعجالي لمواجهة أزمة مياه الشرب

رغم الأمطار التي تساقطت في الأيام الأخيرة عبر مختلف مناطق المدية، الا أن أثار موسم الجفاف الذي مس الولاية وقلة تساقط الأمطار التي أدت إلى انخفاض منسوب مياه كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمون أكثر من عشرين بلدية لازالت تلقي بظلالها على يوميات السكان ، الأمر الذي استنفرت له السلطات الولائية لتفادي أزمة المياه خاصة خلال هذه الصائفة، حيث ترأس اليوم جهيد موس والي المدية اجتماع المجلس التنفيذي الذي ضم المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر الذي تناول في جدول اعماله عدة مواضيع على غرار التحضير لموسم الاصطياف ،الدخول المدرسي المقبل ، ومتابعة سير المشاريع التنموية ، الا أن ملف تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب يبقي الملف الذي يكتسي الأهمية البالغة خاصة في ظل اضطرار الجهات القائمة على شؤون قطاع الموارد المائية إلى تسطير برنامج لتوزيع المياه الصالحة للشرب فترات خلال ايام الاسبوع.

وفي هذا الإطار أعدت السلطات الولائية مخططا استعجاليا لتجاوز ازمة الماء ، حيث شدد والي المدية على برمجة خرجات ميدانية يومية للوقوف الشخصي على تزود الساكنة بالماء الشروب والاستعانة بالصهاريج لتدارك النقص الحاصل، والتأكيد على ايلاء العناية البالغة لمتابعة وتنفيذ مشاريع الابار والمناقب المائية لضمان دخولها حيز الخدمة واسترجاع المناقب المهمل، فيما تبقى الحملات التحسيسية لدعوة المواطنين الى الحفاظ على المورد المائي وتفادي التبذير، ضرورة تستنفر لها جميع القطاعات حسب والي الولاية، الذي ذكر في ات السياق بالحرص على مكافحة الامراض المتنقلة عن طريق، والاستمرار في حملات النظافة الاسبوعية وتنظيم حملة ابادة الكلاب الضالة التي لازال العديد من سكان البلديات يشتكون منها .