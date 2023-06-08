المؤثرات العقلية.. تعليمات صارمة للمؤسسات الصيدلانية

كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الخميس، عن صدور تعليمات صارمة للمؤسسات الصيدلانية بشأن الفوارق المادية لمخزونات المؤسسات الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وأوضحت الوزارة في وثيقتها المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الصيادلة المدراء التقنين ملزمون بتصريح وتبرير الفوارق المادية لمخزونات المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 ماي 2021، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا”.

وأضاف المصدر ذاته، أن التصريح يتم وفقا للنموذج المُعد مسبقا، المتوفر في قسم التحميلات على الموقع الإلكتروني ‏ www.miph.gov.dz ، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عبر البريد الإلكتروني [email protected]”.