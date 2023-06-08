غلق مذبح سري للدواجن بقسنطينة

قامت عناصر مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة خلال الـ24 ساعة المنصرمة بغلق مذبح سري للدواجن، حسب ما علم اليوم الخميس من ذات المديرية.

وأعقب غلق هذا المذبح السري حجز ما يقارب 21 قنطارا من اللحوم البيضاء، حسب ما أفاد به ذات المصدر.

وأفاد رئيس مصلحة الجودة وحماية المستهلك بذات المديرية، عز الدين بوغاغة، أن هذه العملية تمت على إثر مراقبة قامت بها فرق التفتيش التابعة لمديرية التجارة بالتعاون مع كل من مصالح الأمن و مديريتي المصالح الفلاحية والبيئة.

وأوضح نفس المصدر أن التحاليل التي أجريت على عينات من اللحوم المحجوزة كشفت أنها صالحة للاستهلاك، مضيفا أن الكمية المحجوزة تم نقلها إلى المكتب المحلي للهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية الجزائرية و كذا مؤسسة الطفولة المسعفة.

كما تم تحرير مخالفات في حق صاحب هذا المذبح السري عن ''ممارسة نشاط تجاري دون رخصة و انعدام شروط النظافة وكذا عدم توفر الوسم''، وفق ما أشار إليه ذات المصدر، مضيفا بأن ملف الشخص المتورط سيحال للعدالة.