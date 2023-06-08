تيبازة: انتشال جثة مجهولة الهوية لأحد "الحراقة"

انتشلت قوات خفر السواحل جثة مجهولة الهوية نقلت من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى سيدي غيلاس.

وأشارت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة أن الوحدة البحرية للحماية المدنية بشرشال تدخلت الليلة الماضية على الساعة 21 و42 د، من أجل نقل جثة شخص متوفي، من ميناء شرشال، انتشلت من طرف خفر السواحل.

وأضافت أن الضحية من جنس ذكر مجهول الهوية، نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي غيلاس. ويرجح أن تعود الجثة لأحد "الحراقة" الذين تواصل قوات خفر السواحل بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة البحث عنهم، بعد أن تعرض قارب كان على متنه 28 شخصا من "الحراقة" للانقلاب بعرض البحر بالساحل الغربي للولاية قبالة شواطئ الارهاط والداموس بداية الأسبوع، وانتشلت قوات خفر السواحل 4 غرقى متوفين من بينهم امرأة ثلاثينية ورضيعها وشابين آخرين، فيما تم إنقاذ شخصين آخرين.